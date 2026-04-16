La variabile viola per provare a far saltare tutto

Come avete potuto leggere nell'articolo sulla probabile formazione, c'è un solo, vero dubbio per la Fiorentina: chi giocherà in attacco insieme a Gudmundsson e Piccoli?

In questo senso sembra avere molte chance di partire dall'inizio il rientrante Solomon (lunedì ha giocato il primo spezzone dopo un mese e mezzo di assenza). E' lui la vera variabile di casa viola, il giocatore che, rispetto a quanto visto all'andata, potrebbe provare a far saltare tutto.

Carta particolare

Del resto la formazione gigliata ha bisogno di una carta particolare da tirare fuori per l'occasione, anche perché parte da un pesante 0-3 che non lascia spazio a grandi piani alternativi, se non rischiare tutto fin da subito.

Staffetta durante la gara

Con i dribbling, le accelerazioni e le giocate di Solomon, Vanoli spera di dare una svolta a questa doppia sfida. E' chiaro però che la sua tenuta atletica non è un granché in questo momento, e allora ci aspettiamo anche una sorta di staffetta con Harrison.