Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Massimo Callegari, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha fatto un'analisi su chi tra Fiorentina e Bologna abbia più possibilità di rimonta questa sera durante il turno europeo, nei rispettivi impegni di Conference ed Europa League.

“Sono due situazioni complicate ma molto diverse. Per quanto riguarda la Fiorentina contro il Crystal Palace credo che sia quasi impossibile: il risultato dell'andata è pesante e i viola arrivano alla sfida un po' incerottati. Per il Bologna allo stesso tempo non sarà facile contro l'Aston Villa, anzi durissima, però l'esperienza dell'andata e quella della partita giocata nella prima fase potrà aiutare Italiano ed suoi".

“Contro l'Aston Villa è difficile, ma il Bologna ha molte piu possibilità di passare il turno rispetto alla Fiorentina”

Ha anche aggiunto: "Adesso sanno che Rogers e Watkins sono due giocatori che vanno limitati dal primo all'ultimo minuto, cancellando eventuali errori eventuali. I Villains, a differenza del Crystal palace, sono una squadra alla Emery, che punisce su ogni dettaglio i suoi avversari.Credo il Bologna, rispetto ai Viola, qualche piccola possibilità ce l'abbia anche se gioca contro una grande squadra ed un grande allenatore, all'interno di uno stadio fantastico”.