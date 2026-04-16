La Fiorentina ricorda Alexander Manninger: il comunicato del club viola

Qualche ora fa è stata annunciata la scomparsa di Alexander Manninger a soli 48 anni di età. Ex portiere, ha indossato anche la maglia della Fiorentina nell'ultima stagione prima del fallimento del club. Proprio la società viola ha espresso un messaggio per ricordare l'austriaco.

La Fiorentina ricorda Manninger

La Fiorentina piange la scomparsa improvvisa di Alex Manninger, portiere viola nella stagione 2001-2002, con una lunga carriera in Italia e come estremo difensore della Nazionale austriaca. Tutta la società si stringe ai suoi familiari in questo momento di profondo dolore.