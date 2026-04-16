Tragedia nel mondo del calcio: è scomparso Alexander Manninger, ex Fiorentina

Lutto improvviso e tragico nel mondo del calcio: ci lascia Alexander Manninger a soli 48 anni. L'austriaco è stato portiere ad alti livelli e ha indossato anche la maglia della Fiorentina (stagione 2001/2002), oltre a club come Juventus, Arsenal e Liverpool.

Scomparso Alexander Manninger

Manninger è morto a causa di un incidente nei pressi della sua Salisburgo. Il tutto è avvenuto stamani, alle 8:20 circa, vicino Pabing a un passaggio a livello senza barriere, dove il suo veicolo si è scontrato con un convoglio della ferrovia. I passeggeri e il macchinista del treno sono rimasti tutti illesi, mentre per Manninger non c'è stato più nulla da fare, fin dall'arrivo dei primissimi soccorsi.

Un lutto improvviso

La redazione di Fiorentinanews.com esprime le più sentite condoglianze ai familiari e a tutte le persone vicine ad Alexander Manninger.