Inchiesta risiko, l'informativa ROS che chiama in causa Commisso. Ma i legali dell'ex patron viola vanno al contrattacco

La mattinata in Calabria è stata scossa dall'uscita di una notizia pubblicata sia da La Gazzetta del Sud che da Telemia.

In pratica, secondo le fonti citate, ci sarebbe un'informativa del ROS che chiama in causa l'ex patron della Fiorentina, recentemente scomparso, Rocco Commisso. In questa informativa viene rilevato che lo stesso Commisso avrebbe versato un milione di euro ai sodali della “sua” Marina di Gioiosa. Atti questi che fanno parte dell'inchiesta denominata Risiko.

Nel frattempo i legali della famiglia Commisso si sono messi già all'opera e sono passati al contrattacco, bollando la notizia come falsa e cercando di tutelare l'onorabilità del proprio assistito attraverso un controrapporto che dovrebbe essere pubblicato nelle prossime ore, in risposta agli articoli usciti.