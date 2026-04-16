Rallenta la Fiorentina Under 18: pari nel recupero contro il Cagliari e mancato aggancio alla zona playoff

La Fiorentina di mister Marco Capparella ha già mostrato cose molto positive nell'arco di tutta la stagione, soprattutto con la vittoria del Torneo di Viareggio. In campionato la squadra è anche risalita in classifica, arrivando persino al confine con la zona playoff Scudetto.

Pareggio per la Fiorentina Under 18

Oggi i viola sono scesi in campo al Viola Park per recuperare la gara contro il fanalino di coda Cagliari. Poteva essere la grande opportunità per dare continuità ai risultati positivi dell'ultimo periodo, invece è arrivato un amaro 1-1. A circa dieci minuti dalla fine, Sanogo ha portato i locali in vantaggio. Ma il colpo di testa di Doppio su corner in pieno recupero regala il pareggio ai sardi.

Mancato aggancio alla zona playoff

La Fiorentina resta in piena lotta per i playoff, ma manca l'opportunità di agganciare il sesto posto occupato da Napoli e Cesena. Il prossimo impegno sarà contro il Frosinone.