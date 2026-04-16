VIDEO e FOTO FN: I cori dei tifosi del Crystal Palace in pieno centro a Firenze

I tifosi del Crystal Palace, a poche ore dal fischi d'inizio di questa sera, “hanno preso possesso” del centro storico di Firenze, in particolare di Piazza Duomo. Già dai giorni precedenti alla gara di andata gli Inglesi avevano risposto all'appello del club, mandando in sold out in poche ore il settore ospiti del Franchi, e chiaramente dopo il risultati dei primi novanta minuti il loro umore è tutt'altro che agitato.

I supporter inglesi invadono il centro storico di Firenze

Questo pomeriggio un nutrito gruppo di sostenitori inglesi, nonostante le stringenti misure di sicurezza emanate dal Comune si sono resi protagonisti senza recare alcun danno a cose o persone. Già dall'ora di pranzo molti supporter del Crystal Palace si sono concentrati nei pressi dell'Irish Pub di Piazza Duomo, tappezzando il locale di bandiere inglesi, dove hanno passato le ore bevendo birra e intonando cori per la loro squadra.

Questo il video realizzato da Fiorentinanews.com: