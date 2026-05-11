Vanoli si autopromuove, ma la Fiorentina sonda il mercato. E sui nomi principali c'è concorrenza

Al termine della partita tra Fiorentina e Genoa, l'allenatore viola, Paolo Vanoli, ha fatto un autentico lavoro di autopromozione del proprio lavoro. “Ho fatto un miracolo” ha detto il tecnico gigliato tra le altre cose.

Ma questo ‘miracolo’ non ha pienamente convinto la società che sta comunque sondando il mercato per mettere sotto contratto una nuova guida tecnica.

Iraola

I nomi? Secondo il Corriere Fiorentino c'è il basco Andoni Iraola, che ha già annunciato l’addio al Bournemouth, resta uno dei nomi in agenda, ma l’interesse del Chelsea e l’affondo degli ultimi giorni del Crystal Palace hanno allontanato l’ipotesi.

Grosso e Sarri

In Italia Fabio Grosso è un’opzione credibile (ma su di lui ci sarebbe stato anche un sondaggio dell’Atalanta, poco convinta di tenersi Palladino), mentre Maurizio Sarri è più una richiesta dei tifosi piuttosto che una reale possibilità.

Che possa esserci una sorpresa da questo punto di vista? Un'ipotesi non certamente da escludere in questo momento.