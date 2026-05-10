La Fiorentina non è l'unica a pedinare Grosso ma il tecnico non ha fretta e non romperà con il Sassuolo

Se sarà separazione, lo sarà nel modo più sereno e condiviso possibile: è un po' questa l'immagine che arriva da Reggio Emilia e da Fabio Grosso, tecnico diventato molto ambito dopo l'ottima stagione del suo Sassuolo. Non c'è solo la Fiorentina sulle sue tracce, scrive il Corriere dello Sport, anche se il club viola guida un po' la lista dei ‘pedinatori’.

Secondo il quotidiano, Grosso non è tormentato dalla voglia di alzare il livello e inseguire ambizioni superiori rispetto alle attuali, anzi a Reggio Emilia si trova più che a suo agio. L'Ad Carnevali non ne ha parlato come di un allenatore in procinto di lasciare a breve… anche se poi tante parole lasciano il tempo che trovano, nell'ambiente calcio. Ma di sicuro, per strapparlo al Sassuolo la Fiorentina non troverà strada libera.