Ceccarini: "La suggestione Sarri c'è... ma per il Napoli. E su Grosso non c'è solo la Fiorentina"

Il domino panchine al centro dell'attenzione di Niccolò Ceccarini che ha presentato così lo scenario su Tmw, comprendendo anche Grosso in ottica Fiorentina:

"Conte e Allegri potrebbero creare un giro molto interessante. Se il primo dovesse andare via ci sarebbe la possibilità anche di un suggestivo ritorno, quello di Sarri. Nonostante altri due anni di legame con la Lazio l’opportunità di un addio resta alta.

Il Torino sta pensando in maniera sempre più concreta a Gattuso, che ha una grande voglia di rimettersi in gioco dopo l’esperienza con la Nazionale. Un punto della situazione verrà fatto a fine stagione tra l’Atalanta e Palladino. Anche Grosso è un allenatore molto gettonato. Se dovesse lasciare il Sassuolo, per lui le ipotesi si chiamano Lazio, Bologna e Fiorentina".