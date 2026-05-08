Teotino: "Se arrivasse un'offerta della Roma difficilmente Paratici la rifiuterebbe. Tra Grosso e Vanoli non cambia nulla"

Il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Siamo davvero sicuri che Paratici resti a Firenze se riceve un'offerta importante da un altro club? Secondo me è un'ipotesi da non scartare, se dovesse davvero arrivare l'offerta della Roma sarebbe quasi impossibile rifiutarla. Nel caso comunque sarebbe un terremoto per la Fiorentina, che si è messa nelle mani di un dirigente importante per quanto dai metodi discutibili visto quello che gli è successo in passato”.

“Mi intriga il nome di Iraola”

Sull'allenatore: “Mi auguro qualcosa di diverso da Grosso, che secondo me non è così diverso da Vanoli. Al Sassuolo ha fatto un ottimo campionato, ma la squadra è parecchio forte per gli obiettivi del club. Non parliamo poi di un tecnico emergente, Grosso ha già tante esperienze alle spalle e ogni volta che ha provato ad alzare il livello ha fallito. Non sarebbe una scelta disastrosa, ma non sarebbe meglio di Vanoli. Il nome di Iraola o comunque di un tecnico di caratura internazionale mi affascina decisamente di più”.