Di Napoli: "Vanoli ha gestito una situazione assurda, i tifosi viola si meritano un allenatore ambizioso e Grosso..."

L'ex attaccante di diverse squadre di Serie A, Arturo Di Napoli, si è espresso sul futuro della Fiorentina, complimentandosi però con Paolo Vanoli per la gestione di un’annata davvero complicata per i viola.

“Una situazione assurda”

“Vanoli ha gestito una situazione assurda a Firenze - ha detto a News.Superscommesse.it - nella quale era molto complicato sbrogliare la matassa, in una piazza che puntava all’Europa e non alla salvezza. L’ex Torino ha fatto quello che doveva fare, ma dall’altra parte Grosso ha fatto benissimo col Sassuolo e può essere più di una suggestione".

“I tifosi viola si meritano un allenatore che…”

E inoltre: "I tifosi viola si meritano un allenatore da percorso ambizioso e Grosso può essere l’uomo giusto. La Fiorentina ha la società, la città, la tifoseria per ambire alle coppe europee, magari col tempo anche alla Champions League”.