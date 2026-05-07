Grosso: "Quando finirà il campionato mi siederò con il Sassuolo per capire cosa fare. A me piace la continuità, ma..."

Prima della sfida contro il Torino, l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa, accennando anche al suo futuro visti i tanti accostamenti alla panchina della Fiorentina.

Sugli apprezzamenti da Firenze

“lo divento monotono ma mi sento di dare quelle risposte. Guardo a domani, ringrazio per i complimenti che arrivano, ma questo è un ambiente dove bisogna saper mantenere i piedi per terra, le cose cambiano in maniera repentina, penso a quello che dovrà succedere ma non troppo lontano e quando finirà il campionato ci siederemo insieme e capiremo quello che sarà il futuro. lo ho toccato 4 anni nel settore giovanile. A me piace la continuità ma non l'ho mai trovata per varie vicissitudini. Vedremo quale sarà il futuro ma ora sono concentrato su queste ultime tre giornate”

Su Pinamonti e Nzola

"Sono complementari e potrebbero giocare anche insieme in spezzono di partite e voglio capire bene come stiamo. Sono molto contento di entrambi, sia di quello che sta facendo Andrea e sia di quello che sta facendo Mbala perché si è unito molto bene al gruppo"."