De Rossi in vena di esperimenti verso la Fiorentina. E Vanoli che fa?

Il Genoa è salvo da ormai tre giornate e con un De Rossi sicuro di avere il posto sulla panchina del Grifone adesso ci può essere spazio per alcuni esperimenti, già contro la Fiorentina.

Spazio ai giovani

Oltre ad Amorim, che è già schierato titolare in altre occasioni da De Rossi, l'occasione potrebbe arrivare anche per i due difensori Otoa e Zatterstrom, che quest’anno non hanno trovato molto spazio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Nuova chance per Braschi?

Da capire se in casa viola ci possa essere una nuova chance per Braschi in attacco vista l'emergenza o se Vanoli punterà su uno tra Gudmundsson e Piccoli (se recupererà).