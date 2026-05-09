Udine, Roma e il Crystal Palace: ecco le macchie di Vanoli. Un cammino più duro del previsto e un grazie alla Cremonese

Alla fine si arriverà, come razionalità voleva, ad una serena separazione tra Paolo Vanoli e la Fiorentina: il tecnico sta per condurre definitivamente in porto la barca viola, fin troppo in balìa della tempesta durante la stagione. La Nazione sottolinea come vi siano alcune macchie in particolare nella gestione del tecnico varesino: su tutte le batoste di Udine e Roma e poi la brutta resa in Conference contro un Crystal Palace non così insormontabile.

Non che le fasi dove sono arrivati punti siano state indimenticabili ma è il cammino in generale che forse lo stesso Vanoli si aspettava meno complesso. Una bella mano l'hanno data Pisa e Verona ma soprattutto la Cremonese, che da metà dicembre ha vinto una sola volta. Dal Genoa partì l'avventura di Vanoli e proprio col Genoa potrebbe chiudersi la missione salvezza, con le ultime due gare che sarebbero poi utili solo a fini statistici.