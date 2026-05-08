Vanoli paga la sua bestemmia dopo Fiorentina-Inter: patteggiamento e ammenda

Ricordate Fiorentina-Inter? Quella sera al Franchi arrivò un convincente pareggio per la squadra viola, che recuperò dopo lo svantaggio iniziale per il definitivo 1-1. I nerazzurri si sono comunque laureati campioni d'Italia. A fine gara, tuttavia, il tecnico Paolo Vanoli reagì spazientito a una domanda in conferenza stampa, lasciandosi scappare una palese espressione blasfema.

La bestemmia di Vanoli in Fiorentina-Inter

Quella bestemmia non è passata inosservata, tanto che Vanoli ha patteggiato e pagato la sua espressione. Questo il comunicato della FIGC: A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è stato sanzionato con un’ammenda di 2.250 euro.

Il tecnico patteggia: ecco il valore dell'ammenda

A carico di Vanoli era stato aperto un procedimento per violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, co. 1, lett. a, del Codice di Giustizia Sportiva “per aver lo stesso, al termine della gara Fiorentina-Inter disputata il 22 marzo 2026 e valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie A della corrente stagione sportiva, nel corso della consueta conferenza stampa post gara pronunciato nel rispondere ad una domanda, ad alta voce e in modo udibile ai presenti, un’espressione di carattere blasfemo”