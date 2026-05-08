De Rossi: "Ho grande stima di Vanoli. Firenze e Genova sono due grandi piazze e meritano di restare in Serie A"

L'allenatore del Genoa Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con la Fiorentina: “Vanoli è un amico, anche se poi è sempre stato il mio mister. L'ho avuto in Nazionale, quando faceva il vice di Conte. E' una persone di cui ho grande stima, iniziare insieme è stato bello. Firenze e Genova sono due grandi piazze ed è giusto che restino in Serie A”.

“Avremo uno stimolo in più”

Poi ha aggiunto: “Il fatto che il Genoa non vinca a Firenze dal 1977 è uno stimolo in più per noi. Peraltro è un dato singolare, dal momento che questa squadra ha vinto di recente in altri stadi importanti come quello della Juventus. Anche se siamo salvi, dobbiamo ricordarci che ogni partita è importante ed è proprio in questi casi che si vedono i veri calciatori”.

“Vivo per raggiungere gli obiettivi”

Infine sul suo futuro: “Con la salvezza è scattato il mio rinnovo, ma non è cambiato una virgola rispetto a quello che ci diciamo da mesi con la società. Alleno da poco e vivo per raggiungere gli obiettivi, la cosa che mi piace è che il club tratte me e lo staff allo stesso modo. Non deve mai esserci un rapporto squilibrato, lavoriamo tutti insieme e tutti siamo importanti”.