Berti: "Non era scontato per la Fiorentina rimanere in Serie A, Vanoli ha fatto una cavalcata straordinaria. Sul suo futuro..."

Gianluca Berti, ex portiere e doppio ex di Fiorentina e Genoa, è intervenuto a 30° Minuto su Italia 7 per commentare l'attualità della squadra viola.

Su Vanoli

Berti ha commentato: “La nave va portata in porto dopo una stagione deludente come questa. Se si guarda la classifica a dicembre era tremenda, oggi invece abbiamo un sorriso in più. Non era certo scontato rimanere in Serie A. Da quando è arrivato Vanoli i risultati ci sono stati, questo è fuori discussione: ha fatto una cavalcata straordinaria. Il suo futuro? Tutto dipenderà dalle strategia della Fiorentina, sarà la dirigenza a fare le sue mosse”.

Su Gudmundsson

E sull'attuale numero 10 viola Albert Gudmundsson ha commentato: "Gudmundsson a Genova era un altro giocatore, ha le qualità, ma qui in due anni non ha dimostrato quello che vale."