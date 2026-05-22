Valcareggi: "So per certo che ci sono degli attriti tra Paratici e Ferrari. Ma il direttore generale non si sente responsabile?"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “So per certo che ci sono degli attriti tra Paratici e Ferrari. E allora mi chiedo: ma il direttore generale non si sente anche solo un po' responsabile della tragedia sportiva che abbiamo vissuto quest'anno? Lui era a capo di Pradè e Pioli, che hanno fallito entrambi, e nonostante questo vuole rimanere e si mette anche contro Paratici. Cosa ci vanno a fare in America? E' Joseph Commisso che dovrebbe venire in Italia".

“Non esiste ricominciare da Ferrari”

Poi ha aggiunto: "Non esiste ricominciare da chi c'era quest'anno. Il lavoro di Pioli, Pradè e Ferrari è bocciato. Non ho nulla contro Ferrari, ma non esiste ripartire da lui nella figura di direttore generale; una volta era quello che accoglieva le persone e le conduceva negli uffici, come ha fatto ad arrivare a un ruolo di potere? Per non parlare del presidente che fa i complimenti e festeggia una salvezza, siamo la Fiorentina per la miseria! Io spero che Paratici possa fare quello che vuole, perché altrimenti uno che ha vinto decine di trofei fa presto a togliersi di torno”.