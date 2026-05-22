Paratici e Ferrari verso gli USA. Ecco quali saranno i temi sul tavolo delle discussioni con Commisso

Nei prossimi giorni, dopo la fine del campionato e dopo qualche giorno di ferie, Fabio Paratici e Alessandro Ferrari voleranno negli Stati Uniti per incontrare il presidente della Fiorentina Joseph Commisso.

Primo incontro

Per il direttore sportivo viola sarà il primo incontro di persona con il numero uno viola, con il ds che probabilmente incontrerà anche la madre e vedova Commisso, Catherine.

I temi sul tavolo

Sul tavolo delle discussioni ci sarà ovviamente il futuro della Fiorentina: budget, strategie e line guida per la prossima estate, ma anche per il futuro. Da capire per esempio cosa vorrà fare la Fiorentina sul mercato: autofinanziamento con addi eccellenti o senza i vincoli del fair play dell'Europa ci saranno investimenti diretti e la permanenza dei big per il rilancio immediato? Altro tema sul tavolo sarà quello dell'allenatore. Si parlerà di Fiorentina e del suo futuro. Ora più che mai serve chiarezza. Lo scrive La Nazione.