Da Roma sono sicuri: Paratici ha una clausola unilaterale nel contratto per liberarsi. I dettagli

Il futuro di Fabio Paratici è stato messo in chiaro dallo stesso ds viola, che pochi giorni fa ha assicurato la sua permanenza alla Fiorentina nonostante gli interessamenti di diverse società italiane di alto profilo.

Da Roma insistono

Da Roma però insistono sulla sua candidatura come prossimo direttore sportivo giallorosso. Non è ormai una sorpresa che il club capitolino sia interessato alla sua figura. Come riporta Teleradiostereo, però, nel contratto di Paratici con la Fiorentina ci sarebbe una clausola specifica.

Una clausola particolare

Secondo l'emittente nel contratto sarebbe presente una clausola unilaterale che consentirebbe a Paratici di liberarsi in caso di chiamata da un club qualificato alla prossima Champions League. Un'indiscrezione ovviamente da confermare, che in ogni caso non mette in dubbio al momento il futuro di Paratici a Firenze.