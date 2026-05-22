Vanoli e una riconferma difficile. Paratici si dovrà "accontentare": avrebbe voluto un top, ecco qual era la sua lista

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla di vari temi di casa Fiorentina, tra cui anche quello del prossimo allenatore viola.

Il futuro di Vanoli

Per Vanoli la conferma è molto difficile, nonostante l'obiettivo salvezza centrato e una buona media punti portata in fondo al campionato. Nonostante questo, l'opzione per il suo rinnovo scade il 30 maggio e ancora non è scattata. Sintomo che le riflessioni sono in corso.

La lista di Paratici

Paratici avrebbe voluto sulla panchina viola un nome top. Nella sua mini lista dei desideri c'erano De Zerbi, Maresca e Iraola. Niente da fare. Il nome in pole rimane quello di Fabio Grosso seguito da quello di Daniele De Rossi.