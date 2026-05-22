Paratici non cambia idea su Vanoli. E l'incontro con Commisso potrebbe non spostare niente
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Non sembra intenzionato a cambiare idea il ds della Fiorentina Fabio Paratici sulle preferenze per la panchina del prossimo anno di casa viola.
Vanoli in pole
Per il direttore in pole c'è ancora la permanenza di Paolo Vanoli, anche dopo le chiacchierate andate in scena al Viola Park in questi giorni. Da domani, quando la stagione viola sarà conclusa, ogni giorno potrebbe essere buono per capire se si continuerà con lui oppure no, anche perché la clausola di rinnovo sul contratto dell'allenatore viola scade a fine mese.
Il colloquio con Commisso
Il colloquio con Ferrari e Commisso negli States da questo punto di vista potrebbe non spostare niente, visto che con tutta probabilità avverrà a giugno, quando una decisione almeno su Vanoli dovrà essere già stata presa.
💬 Commenti