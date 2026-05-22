Il Franchi si prepara alla contestazione. Arriverà un messaggio anche per la società? Vanoli unico a salvarsi

Dal 18 maggio 2025 al 23 maggio 2026 è passato poco più di un anno. E soprattutto una stagione che ha visto la Fiorentina cadere a picco sia nei risultati che nei punti fatti in classifica. Ma il clima dell'ultima giornata sarà quasi lo stesso: di contestazione.

Coincidenze

Così come un anno fa arrivava Italiano, ex di turno con il suo Bologna, quest'anno arriva proprio quel Palladino che lo scorso anno fu contestato al Franchi, con l'Atalanta. Sulla Fiorentina, intesa come squadra e dirigenza, invece soffia forte vento di contestazione. La prestigiosa vittoria contro la Juventus non ha addolcito una piazza furibonda per quanto visto negli ultimi dieci mesi.

Contestazione totale

Come scrive il Corriere dello Sport non ci sarà nessuna festa salvezza e stavolta i toni saranno ancora più aspri, perché i gruppi organizzati si faranno sentire. Lo hanno già fatto con i vari striscioni (GUARDA QUI) apparsi in città. I poco più di 18mila spettatori attesi non risparmieranno nessuno, o quasi. Da capire se qualche messaggio sarà recapitato anche alla società viola, con Vanoli che potrebbe essere l'unico salvo dalle proteste.