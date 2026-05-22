FOTO FN - Firenze si risveglia tappezzata di striscioni di protesta della Curva Fiesole contro la squadra
Il primo ieri, poi gli striscioni si sono diffusi a macchia d'olio in tutta Firenze. Ed è così che si risveglia questa mattina la città, con diversi messaggi lasciati dai gruppi organizzati dalla Curva Fiesole attraverso striscioni di protesta per l'annata sportiva disastrosa della Fiorentina che si concluderà questa sera.
Modalità già vista
Una modalità di protesta già usata contro la proprietà Della Valle, quando poi pochi mesi dopo si decise il passaggio di testimone verso Commisso. Questa volta, però, almeno per il momento nel mirino della protesta ci sarebbe finita solo la squadra.
La foto
Questi i vari striscioni fotografati da Fiorentinanews.com:
💬 Commenti (4)