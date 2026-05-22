La probabile formazione della Fiorentina: Vanoli ritocca le fasce senza Parisi. A prendere il posto di Ranieri…

Ultima di campionato per la Fiorentina, che arriva alla sfida contro l’Atalanta dell’ex Palladino senza nulla in più da chiedere a questo campionato e con la salvezza già in tasca.

Assenti Kean e Parisi, Vanoli disegna la sua squadra

Mister Vanoli si affiderà al solito modulo, con De Gea in porta e, con ogni probabilità, la coppia Pongracic-Comuzzo davanti a lui (vista la squalifica di Ranieri). Rugani resta un’opzione secondaria. Sulle fasce, invece, ci saranno Dodô e Gosens. I favoriti per il trio di centrocampo sono i “soliti” Fagioli, Mandragora e Ndour. Davanti, con il grave infortunio di Parisi e l’indisponibilità di Kean anche per l’ultimo atto stagionale, Gudmundsson e Solomon si giocano il posto come esterni con Harrison, per accompagnare l’unica punta Piccoli.

La probabile formazione contro l’Atalanta

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All.: Paolo Vanoli.