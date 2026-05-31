Una difesa da rinforzare ad ogni costo. Ecco i nomi sul taccuino di Paratici

Fabio Paratici ha fra le priorità del prossimo calciomercato il reparto arretrato viola. La difesa è stata uno dei punti deboli della squadra gigliata nel difficile campionato appena concluso e il Ds viola vuole assolutamente porre rimedio.

Nuovo obiettivo

Oltre a Viery, la cui trattativa sembra però essere in salita, la Fiorentina sta monitorando altri profili. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport i viola stanno seguendo con grande attenzione Adam Obert, difensore centrale e all'occorrenza terzino sinistro del Cagliari. Sul classe 2002, vero pilastro della linea arretrata di Pisacane, c'è la concorrenza di altri club italiani.

Il profilo low cost

Potrebbe essere invece un'occasione economicamente più fattibile Eray Comert, centrale classe '98 del Valencia. Il giocatore è in scadenza e dalla spagna rimbalzano voci di un interessamento viola.