Ma questo Gudmundsson rischia veramente di esser messo da parte?

Si è spinto fin quasi a una bacchettata figurata Paolo Vanoli nel riferirsi a Gudmundsson, nell'immediato post Lecce. L'islandese era stato protagonista di una prestazione quasi indisponente, l'ennesima sbiadita però dei suoi due anni in viola, dove il talento l'ha fatto vedere davvero troppo a sprazzi.

Prima i problemi fuori dal campo, poi, durante e prima i tanti problemi fisici ma di fatto il maxi investimento fatto su di lui dalla Fiorentina non ha pagato. Neanche il suo. In queste ultime cinque gare la squadra viola cerca innanzitutto la salvezza matematica e lo farà anche con Solomon, che la posizione di Gud potrebbe insidiarla. Di dubbi sul fatto che si possa ripartire da lui ce ne sono tanti ma più di qualcuno anche sulla sua intoccabilità in campo, visto poi che a Vanoli le sue ultime uscite non sono piaciute…