La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina ha perso la pazienza con Gudmundsson

Un articolo sulla Fiorentina è presente stamani all'interno de La Gazzetta dello Sport.

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L'articolo in questione è intitolato: “Gudmundsson non va Fiorentina delusa il futuro ora è in bilico”. Sottotitolo: “Pagato 20 milioni, il rendimento è insufficiente Pazienza finita: per una buona offerta può partire”.

“Rendimento mai all'altezza delle aspettative”

Pezzo che inizia così: “Il talento è indubbio, i numeri non sono poi così male ma il rendimento non è mai stato all’altezza delle aspettative…il mood della tifoseria nei confronti di Albert Gudmundsson non è quello della festa”.