Gudmundsson-Piccoli: il dialogo che non parte. Ma Solomon riesce a fare pure peggio
L’obiettivo della Fiorentina era non perdere contro il Lecce per restare in una posizione rassicurante. Obiettivo raggiunto.
Salvezza non è ancora una sentenza ma…
Nel primo tempo il Lecce gioca, la Fiorentina segna. Nella ripresa i viola si accucciano di fronte agli assalti disperati dei giallorossi che, dopo aver creato più di una mischia davanti a De Gea, trovano il pari ma non la vittoria. La salvezza non è ancora una sentenza… ma quasi.
Voti e giudizi
Harrison: 7 Stavolta non solo polmoni ma anche classe e precisione per il suo primo gol in maglia viola e nel campionato italiano.
Gudmundsson: 5 Gioca qualche metro dietro Piccoli ma il dialogo fra i due non parte.
Piccoli: 4,5 Manca il raddoppio con una deviazione troppo morbida.
Solomon: 4 Non entra minimamente in partita.
Leggi l'articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it cliccando QUI.