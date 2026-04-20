Le nostre PAGELLE: Gudmundsson etereo, Solomon fa il paio con lui. Resta solo il gol Pinturicchio style di Harrison

De Gea: 6 Si oppone a Banda ed è una grande parata la sua. Ma sull'angolo successivo arriva l'1-1 leccese (avrebbe potuto anche azzardare un'uscita).

Dodo: 5,5 Assist quasi perfetto per Piccoli che mette fuori di poco in scivolata. Poteva essere il raddoppio viola. Banda gli fa vedere i proverbiali sorci verdi.

Pongracic: 6,5 Un campo questo che conosce molto bene, anche perché qui ha preso il volo per poter approdare a Firenze. Decisivo due volte nella stessa azione, nel salvare la porta al 52'. E' costretto ad intervenire spesso nei pressi dell'area piccola viola.

Ranieri: 6 Evita l'imbarcata ma non ci sono stati tanti momenti per riposarsi, specialmente nella seconda frazione di gioco.

Gosens: SV. Balbo: 5,5 Sapevamo che il tedesco sarebbe stato a rischio e Vanoli ha evidentemente sbagliato a metterlo titolare. Proiettato in campo all'improvviso, il nazionale venezuelano viene puntato spesso dagli avversari e non ha vita facile.

Mandragora: 6 La prima volta che la Fiorentina arriva a tirare, lo fa con lui. Forte, ma centrale la sua conclusione al 29'. L'impostazione è sua nell'1-0 per la Fiorentina. Riempie spesso l'area di rigore avversaria. Ad un buon primo tempo, fa da contraltare una seconda parte di gara così, così.

Fagioli: 6 E' attento sulla linea di porta e respinge il colpo di testa di Cheddira. Dai suoi break ripartono belle azioni viola nella prima frazione. Sparisce letteralmente col passare del match. Brescianini: SV.

Ndour: 5,5 Si fa sovrastare da Tiago Gabriel e la Fiorentina prende gol. Ha l'opportunità di rifarsi subito dopo, ma mette alto da due passi di testa. Fabbian: SV.

Harrison: 6,5 28 minuti senza praticamente toccar palla, poi si accende all'improvviso. Prima serve un buon pallone per Mandragora. Poi decide di esagerare, tirando fuori una pennellata al giro stile Pinturicchio, assolutamente imprendibile. L'unica cosa che resta e che ci porteremo dietro da questa serata. Secondo tempo in cui è costretto a fare il difensore aggiunto. Fazzini: SV.

Gudmundsson: 5 La stessa consistenza di una nuvola, etereo, impalpabile. Solomon: 5 Fuori gara, destra o sinistra poco importa, la musica non cambia. Si fa notare solo per un fallo che gli costa l'ammonizione.

Piccoli: 5,5 Sulla rete di Harrison, una piccola percentuale di merito può prenderla anche lui, perché di testa tiene viva l'azione dei viola. A centimetri dal gol, al termine di una grande azione di contropiede della Fiorentina. Poteva fare di più nella circostanza? Lasciato solo come un eremita dalla squadra, nei secondi 45 minuti, prova a barcamenarsi senza reggere l'urto degli avversari.

Vanoli: 5,5 Il punto c'è, la salvezza è sempre lì dietro l'angolo, ma la prestazione della squadra non può essere ritenuta soddisfacente. A dire il vero è più sconcertante che altro.