Di Francesco: "Stavamo facendo molto bene anche prima del gol di Harrison. Bravi a reagire e poi la Fiorentina non ha quasi mai tirato"

L'analisi sull'1-1 del ‘Via del Mare’ arriva da parte di Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, a Dazn:

"Veniamo da diverse sconfitte consecutive con squadre importanti, dove abbiamo commesso errori che hanno compromesso le partite. Per me stavamo facendo molto bene anche prima di prendere gol, poi è arrivata la rete. La seconda occasione della Fiorentina per me è nata da un fallo netto su Coulibaly. Nel secondo tempo li abbiamo messi lì per una mezz’ora abbondante, ne abbiamo avute tante di occasioni per fare gol, è un po’ il cruccio di questa stagione. Mi tengo questa prestazione che è incoraggiante, con questa voglia di andare a riprendere le partite.

Ultimamente prendiamo gol quasi sempre intorno al 30’ e subiamo uno sbandamento. Credo che il campo oggi abbia dimostrato che nonostante questo momento, dove è stata brava la Fiorentina a ripartire, ci siamo. E andremo in ritiro per concentrare tutte le nostre energie. La Fiorentina è stata poco pericolosa ma dal primo minuto".