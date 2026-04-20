Un orrido punticino per tenere il Lecce (e la Cremonese) a distanza. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Voleva evitare la sconfitta a tutti i costi la Fiorentina e il risultato striminzitissimo è arrivato, al termine di una partita orrida e quasi sempre in balìa del Lecce: un 1-1 che serve a mantenere il gap sulle terz'ultime di 8 punti, a cinque giornate dal termine. A segno Harrison e Tiago Gabriel, entrambi alla prima marcatura in A.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Napoli 66, Milan 66, Juventus 63, Como 58, Roma 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 40, Parma 39, Genoa 39, Fiorentina 36, Cagliari 33, Cremonese 28, Lecce 28, Verona 18, Pisa 18.