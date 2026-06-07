Cobolli sfiora l'impresa sotto gli occhi di Bove. Il suo giglio dedicato a Firenze mostrato a tutto il mondo FOTO

Oltre quattro ore di gioco e cinque, combattuti, set sono serviti ad Alexander Zverev per vincere l'edizione 2026 del Roland Garros di Parigi, uno dei quattro tornei del grande slam di tennis, in finale contro Flavio Cobolli. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 questo il risultato finale.

Bove in tribuna per Flavio

Sotto gli occhi dell'ex giocatore della Fiorentina, Edoardo Bove, suo grandissimo amico, Cobolli ha fatto una grande prestazione contro il numero tre del mondo, diventato il naturale favorito del torneo dopo l'eliminazione di Jannik Sinner, numero uno, e dopo il forfait di Carlos Alcaraz, numero due. Ma purtroppo non è bastato per portare a casa il suo primo slam della carriera.

Il giglio mostrato a tutto il mondo

Nella parte posteriore del collo, Cobolli ha mostrato più volte a tutto il mondo il suo tatuaggio, quello col giglio, in onore di Firenze, città in cui è nato (sua madre è di Strada in Chianti), anche se poi è cresciuto a Roma, dove tutta la famiglia si è trasferita.