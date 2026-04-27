La dedica di Cobolli al grande amico Bove: spunta una maglia della Fiorentina... a Madrid - FOTO

Flavio Cobolli, tennista italiano attualmente 13° al mondo nel ranking ATP, non ha mai nascosto la sua passione per la Fiorentina, vuoi perché è nato a Firenze, vuoi per la sua grande amicizia con Edoardo Bove. Attualmente impegnato nel torneo Madrid Open, dove tra circa un'ora scenderà in campo, il tennista ha dedicato una storia proprio al suo grande amico grazie ad alcuni suoi fan.

Un po' di viola a Madrid

Durante un allenamento, una coppia di tifosi si è presentata a bordo campo proprio con la maglia di Bove risalente alla sua stagione alla Fiorentina: nello specifico, la maglia è quella rilasciata in collaborazione con Luisaviaroma, noto negozio di abbigliamento del centro città. Una volta accortosi del ‘tributo’ a Bove, Cobolli ha prontamente postato una foto dei due ragazzi che tenevano la maglia viola in mano.

La storia

La storia postata da Cobolli

“Che ce frega de Ronaldo noi c'avemo Bove gol”, la simpatica didascalia che accompagna la foto. Sintomo di un legame sì con Edoardo, ma anche con la città e la squadra, attestato anche dal giglio che Cobolli ha tatuato sulla schiena.