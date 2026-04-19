La Juve batte il Bologna di Italiano e rafforza la zona Champions. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Passo potenzialmente decisivo in zona Champions per la Juve che nel posticipo ha battuto il Bologna per 2-0 allo Stadium, allungando a +5 sul quinto posto della Roma e del Como. Partita che ha avuto poca storia fin dalle prime battute, con i bianconeri avanti dopo un minuto e mezzo grazie al colpo di testa di David.

Sempre nel primo tempo un gol annullato a Conceicao e una traversa di Holm. Nella ripresa invece il raddoppio ad opera di Thuram al 57' e Bologna di Italiano che ha chiuso anche in 10 per l'infortunio di Bernardeschi a cambi finiti.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Napoli 66, Milan 66, Juventus 63, Como 58, Roma 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 40, Parma 39, Genoa 39, Fiorentina 35, Cagliari 33, Cremonese 28, Lecce 27, Verona 18, Pisa 18.