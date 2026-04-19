Baschirotto fermato dal Var e la Cremonese prende solo un punto col Torino, Fiorentina ancora lontana. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Un buono 0-0 quello tra Cremonese e Torino per la Fiorentina, con i grigiorossi che non vanno oltre il punticino e riducono a -7 il gap dalla Fiorentina, impegnata domani sera a Lecce. Un unico momento clou nella gara: al 60' Baschirotto aveva insaccato in allungo su angolo, toccando però la palla già tra le mani di Paleari.
Rete annullata da Fabbri dopo revisione al Var e risultato poi rimasto intatto nonostante il forcing con tanti attaccanti per la squadra di Giampaolo.
La classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 40, Parma 39, Genoa 36, Fiorentina 35, Cagliari 33, Cremonese 28, Lecce 27, Verona 18, Pisa 18.
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