Esce Gasperini ed entra Pioli? "Ha fallito con la Fiorentina e non sarebbe un personaggio rassicurante"
Nonostante il contratto in essere, non è certo il fatto che l'anno prossimo la Roma riparta con Gian Piero Gasperini in panchina.
C'è anche Pioli in lizza
Su Il Messaggero viene offerta stamani una panoramica di tecnici che potrebbero prendere il suo posto. E tra questi c'è anche l'allenatore (è sempre a libro paga del club) della Fiorentina, Stefano Pioli.
“Non sarebbe un personaggio rassicurante”
“Pioli è un nome avvicinabile a Massara per i trascorsi milanisti - scrive il quotidiano della Capitale - ma in questo momento non sarebbe un personaggio rassicurante dopo il pesante fallimento a Firenze”.
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