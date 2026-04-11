Continuano le tensioni in casa Roma: Ranieri risponde Gasperini. E spunta un retroscena che coinvolge anche la Fiorentina

Nonostante la netta vittoria di ieri sera contro il Pisa non si attenuano le tensioni in casa Roma. Nel post partita è infatti continuato il botta e risposta tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, con il dirigente che dopo le dichiarazioni del tecnico nel prepartita non ha tardato a rispondere.

Continua lo scontro interno in casa giallorossa

Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia, in particolare quelle sul mercato e sulla necessità di puntare su profili più mirati, non sono state accolte positivamente dal dirigente giallorosso, che ha replicato sottolineando le scelte condivise all'interno del club e ricordando anche il percorso che ha portato alla nomina dell'attuale allenatore. E nelle ultime ore è stato resto noto anche un grande retroscena estivo, che avrebbe riguardato da vicino anche la Fiorentina di Rocco Commisso.

Prima del Gasp, in estate Ranieri aveva provato a prendere Pioli

Secondo quanto riportato da SportMediaset i profili valutati dalla Roma per la panchina prima dell'arrivo ufficiale di Gasperini sono stati tanti, e tra questi figurava anche quello di Stefano Pioli. All'epoca l'allenatore era sotto contratto con l'Al Nassr e percepiva un ingaggio da circa undici milioni di euro a stagione, situazione che ha reso complessa qualsiasi trattativa. Pioli, dopo quella parentesi, ha poi scelto di fare ritorno alla Fiorentina, chiudendo di fatto ogni possibile apertura con il club giallorosso in quella fase di ricerca del nuovo tecnico.