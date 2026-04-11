Un ex obiettivo della Fiorentina ha preso la sua scelta: vuole tornare in Europa. Juventus e Roma in pole ma...

A pochi mesi dall’inizio del calciomercato, la situazione in Arabia Saudita apre ad un sacco di scenari, con molti giocatori che probabilmente faranno di tutto per tornare nel calcio europeo. Ed uno di questi molto probabilmente sarà l’ex Milan Franck Kessie: il centrocampista ha espresso piu volte la volontà di ritornare in Europa.

Il centrocampista è stato chiaro: vuole tornare in Europa

E quest’oggi Tuttomercatoweb ha cercato di fare il punto su di lui. Il centrocampista ivoriano dopo tre stagioni in Arabia Saudita l'idea è quella di rientrare e giocare nel vecchio continente, al netto delle proposte che arrivano proprio dagli arabi: nonostante il max ingaggio il giocatore è pronto a rinunciare a qualcosa pur di tornare nel calcio che conta. Tutte le big italiane sono interessate. Perché se è vero che c'è qualche incognita, Kessie compirà 30 anni il prossimo dicembre, quindi ancora più che appetibile per ogni squadra, considerando che sarà disponibile a parametro zero - ma ovviamente con un bonus alla firma - dal prossimo 30 giugno. La Juventus ha già incontrato l'agente nelle scorse settimane, anche se sta facendo diverse valutazioni. Gasperini lo riabbraccerebbe volentieri dopo l'anno all'Atalanta che lo ha lanciato.

Juve e Roma in Pole, ma Fiorentina e Como ci hanno già provato

La sensazione è che dia priorità all'Italia, dopo i tanti anni passati fuori dalla nostra Serie A. Nella scorsa estate si erano informati anche Fiorentina e Como. Non è da escludere che i biancoblù non possano ritornare, magari con la possibilità di giocare una coppa europea. In ogni caso serviranno garanzie fisiche dopo le stagioni in Arabia, ma va detto che a giugno giocherà il Mondiale.