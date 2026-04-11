Castellacci: "Kean andrebbe curato una volta per tutte. Servirebbero comunicati del club sugli infortuni, cosa pensano di nascondere?"

Fa discutere e non poco il dolore alla tibia di Moise Kean e i suoi forfait a intermittenza. A Lady Radio ne ha parlato così l'ex medico della Nazionale Enrico Castellacci:

"Il dolore alla tibia non è una diagnosi. Quella di Kean è una situazione molto confusa, questo dolore alla tibia deve avere un’origine. Probabilmente i medici lo sanno ma bisogna avere coraggio per metterlo in campo o tenerlo fuori e andrebbe curato una volta per tutte.

Solomon? Tra lesione di primo e secondo grado c’è una bella differenza, quando arrivi al secondo qualche fibra si è lesionata e i tempi di recupero raddoppiano. Quella di Parisi non credo sia una botta ma è difficile esprimersi. Sarebbe importante avere dei comunicati ufficiali da parte del club, tanto cosa vuoi nascondere? Prima o poi le cose vengono fuori".