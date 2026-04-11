Kean, il fantasma di Selhurst Park. L'inaffidabilità del bomber viola rischia di rovinare i piani anche del prossimo mercato

Tibia o non tibia, la storia si ricorda di chi vince e di chi c'era e la mini-storia di questa maledetta stagione viola non ricorderà tra le sue pagine Moise Kean, l'assente per eccellenza un po' per tutta la durata della stagione. E a Selhurst Park il fantasma dell'attaccante aleggiava eccome sulle macerie della Fiorentina, ridicolizzata dal Crystal Palace e quasi fatta fuori dalla Conference.

Ma questo tira e molla, che ha complicato già i piani di Vanoli durante la stagione, rischia di ripercuotersi anche sulla prossima estate e il prossimo mercato. Paratici ha citato la famosa clausola, portata a 62 milioni l'estate scorsa, ma il rischio è che, qualora la Fiorentina volesse finanziarsi con la sua cessione, non ci sia proprio la fila ad accaparrarselo. Tantomeno a quelle cifre. Una complicazione mica da ridere in ottica della ricostruzione estiva.