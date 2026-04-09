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Paratici: "Spero di tenere Kean, Fagioli è un centrocampista da Barcellona che gioca per noi"

Redazione /
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Da chi può ripartire la prossima stagione la Fiorentina. Il direttore sportivo viola, Fabio Paratici, punta a tenere innanzitutto il proprio centravanti. 

“Spero di tenere Kean”

Kean ancora in viola? Spero di sì, ha una clausola d’uscita importante ma in Europa ne conoscono il valore”. Questo è quello che ha detto in merito Paratici, intervistato dal Corriere della Sera

“Fagioli centrocampista da Barcellona”

Ma la sua analisi non si è fermata con Kean: “Aggiungo il nome di Fagioli, un centrocampista da Barcellona che gioca in Italia”. 

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