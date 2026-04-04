Fagioli e Gudmundsson contro il tifo veronese. Cori e gesti ironici, finale infuocato al Bentegodi. E attenzione a cosa è successo nel tunnel

Non è stato un finale tranquillo quello di Hellas Verona-Fiorentina, con protagonisti sia in positivo che in negativo in casa viola Albert Gudmundsson e Nicolò Fagioli.

Fagioli protagonista

È da un fallo reclamato da quest'ultimo che nascono le polemiche degli scaligeri. Guida inizialmente non fischia, poi rivede la decisione e ferma il gioco con il Verona in attacco. Nell'azione dopo è lo stesso Fagioli a segnare il gol decisivo. Ancora Fagioli commette fallo (simulando, pare) a limite dell'area della Fiorentina e diventa bersaglio dei tifosi gialloblù, a cui chiede poi ironicamente di fare silenzio.

Caos nel tunnel

Sugli sviluppi della battuta si accende il parapiglia tra Gudmundsson e Suslov, che vengono espulsi da Guida. All'uscita, anche l'islanese beccato dai veronesi, applaude ironicamente il Bentegodi che si infuria. Come riporta DAZN, poi, nel tunnel che porta agli spogliatoi si sarebbe acceso un altro parapiglia dopo l'uscita dal campo dell'islandese, con un dirigente coinvolto.