Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha parla a DAZN dopo la vittoria contro l'Hellas Verona.

"È andata bene e siamo contenti così. Era troppo importante portare a casa questa partita che non è stata facile. Io mi metto sempre a disposizione e il mister mi ha schierato da terzino, ho provato a fare del mio meglio ma alla fine ero stremato".

"Non è facile essere giovane e trovare spazio nel campionato italiano ma se trovi le persone giuste ti danno una grossa mano. Io ho avuto la fortuna di stare in un club che mi ha sempre aiutato e poi mi ha dato la possibilità di giocare in prima squadra. Poi solo con il lavoro e ascoltando i consigli si cresce. La possibilità c'è, bisogna lavorare sempre al massimo. Io ho sempre avuto la testa sulle spalle e ho visto tutte le occasioni come un po' di fortuna di trovarsi nel posto giusto. Bisognerebbe guardare più ai settori giovanili italiani rispetto a quelli all'estero, su quello bisogna migliorare".