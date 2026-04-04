Le nostre PAGELLE: Fagioli e un altro gol pesantissimo nella corsa salvezza. De Gea è decisivo, Kean spento mentre Gudmundsson...

De Gea 7.5: Salva la porta viola su Bernede, Orban e Oyegoke, nel secondo caso compiendo un mezzo miracolo sul piattone della punta del Verona. Decisivo

Comuzzo 6: Altro che terzino, gioca in pratica da centrale di destra nella retroguardia a tre uomini e finisce per andare in difficoltà, subendo Belghali e gli inserimenti di Bernede. Di testa però spesso si impone, è puntuale e ordinato al contrasto; meglio nella ripresa, strappa la sufficienza 90' Rugani SV

Pongracic 5.5: Si addormenta palla al piede e per poco il Verona non segna, rientrato tardi dalla trasferta intercontinentale con la Croazia… e si vede. Prova tutt'altro che brillante

Ranieri 5.5: In sofferenza quando il Verona attacca, non trova le giuste distanze sia da Pongracic che da Gosens, concedendo troppo spazio ai calciatori offensivi veneti. E menomale che Bowie ciabatta malamente nel primo tempo, mentre nel secondo alza di poco sopra l'incrocio dei pali, quando il difensore viola gli aveva apparecchiato il tiro col sinistro

Gosens 6: Mette in mezzo subito un cross perfetto sul quale né Kean né Fabbian si avventano, dormendo inspiegabilmente. Prova a costruire e sganciarsi, con poco successo, in copertura resiste. 76' Balbo 6: Ingresso ordinato, senza particolari patemi

Ndour 5: A tratti macchinoso in maniera esasperante, mai un guizzo, un'intuizione, una giocata che ci faccia pensare che sia lo stesso calciatore visto in Under 21 di recente

Fagioli 7: Sfiora dopo pochi minuti il gol con un destro al lavoro quasi perfetto, ma colpisce la traversa. Quando gestisce palla è l'unico calciatore in grado di accendere la luce viola, ma ci riesce a fasi alterne. Poi segna un gran gol col destro di prima intenzione, pallone che bacia il palo: un altro gol decisivo per la salvezza, dopo quello al Como. Ammonito, salterà la Lazio. 90' Brescianini SV

Fabbian 4.5: Mezzala? Incursore? Trequartista? Rifinitore tra le linee…? Difficile, forse impossibile, dire quali fossero le consegne in campo dell'ex Bologna, che si nota solo per qualche contrasto ruvido, palle perse e poco altro. 59' Piccoli 5.5: Non incide ma almeno ha il merito di impegnare la difesa scaligera

Harrison 6: Non incide quasi mai, corre corre corre, pesticcia pesticcia, si impegna e fatica ma finisce per non combinare niente. Da un'ala ci si aspetterebbe almeno intraprendenza, invece l'inglese è mono passo: il tocco per l'accorrente Fagioli è però chiave per la vittoria viola

Kean 5: I centrali del Verona diventano inspiegabilmente rocciosi e solidi, l'ariete visto contro Irlanda del Nord e Bosnia oggi è un miraggio. Eppure di motivazioni, con una Fiorentina tutt'altro che salva e i quarti di Conference League da giocare, ce ne sarebbero. Non è colpa dei tifosi viola se l'Italia ha fallito il terzo Mondiale di fila. 76' Fazzini 6: Fa ammonire Belghali, entra in maniera vivace

Gudmundsson 5: Prova a farsi dare il pallone, le responsabilità cercherebbe anche di prenderle ma finisce per far tanta confusione in varie occasioni. Tenta di accentrarsi e servire i compagni, ma è complicato capire quale sia il tema tattico della Fiorentina. Nel finale viene espulso, diventando vittima dell'aggressione di Suslov e Akpa Akpro, che tenta invano di togliersi di dosso

Vanoli 6: Da Verona la Fiorentina si porta via tre punti pesantissimi, complice anche la sconfitta del Cagliari. Su prestazione e gioco espresso è assolutamente meglio non soffermarsi, per decenza… c'è da salvarsi la pelle e la vittoria è tutto e forse anche di più.