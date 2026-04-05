Lamptey, un fallimento (purtroppo) annunciato. Già finita l’avventura alla Fiorentina?

La cartella clinica non lascia presagire niente di buono, e la Legge di Murphy ha colpito nel segno con Tariq Lamptey. ‘Colmeremo la lacuna del vice Dodô’, disse a suo tempo l'allora ds viola Daniele Pradè, purtroppo però non è stato così. Il ghanese classe 2000 si è rotto il crociato dopo aver giocato appena 26’ con la Fiorentina e la sua stagione è già finita, dallo scorso 21 settembre.

Flop totale

Si pensava che il terzino ex Brighton potesse riaffacciarsi sul terreno di gioco nei mesi finali di stagione, ma così non è stato. La riabilitazione ha richiesto e sta richiedendo più tempo del previsto, tant’è che il giocatore non tornerà in campo per gli impegni viola nella parte conclusiva dell’annata calcistica. Un’operazione totalmente fallimentare, purtroppo però gli allarmi erano scattati fin da subito quando il profilo di Lamptey era stato accostato alla Fiorentina.

Rebus fascia destra

Il terzino scuola Chelsea ha firmato fino al 30 giugno 2028, con opzione di rinnovo per un anno, ma la sua posizione in viola è già ampiamente in bilico. Costo del cartellino? Circa 6 milioni di euro, mentre l’ingaggio di Lamptey ammonta a 1,25 milioni di euro annui: una cifra certamente non banale se si considera che il calciatore non si è mai visto. Per Paratici non mancherà il lavoro sulla fascia destra, tra un Dodô in scadenza, un Lamptey punto interrogativo e la situazione di Fortini che è un vero nodo da sciogliere.