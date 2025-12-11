Lamptey non riconosciuto: il giocatore della Fiorentina non viene fatto entrare allo stadio. Poi il via libera... da un giornalista

La Fiorentina, ormai da metà settembre, non può fare affidamento sul nuovo acquisto Tariq Lamptey: si è infortunato dopo circa venti minuti durante la gara contro il Como e rimarrà indisponibile ancora a lungo. Il laterale, comunque, rimane presente a seguire la squadra anche da infortunato.

Lamptey non viene riconosciuto: negato l'ingresso al Franchi

Così voleva fare anche oggi, come di consueto, in occasione della gara contro la Dinamo Kiev. Eppure è accaduto qualcosa di incredibile: come riportato da Toscana TV, Lamptey inizialmente non è stato fatto entrare allo stadio. Gli steward, infatti, non l'avevano riconosciuto negandogli l'accesso.

Poi il via libera da un giornalista

Il via libera per il suo ingresso al Franchi è arrivato da parte di un giornalista, che ha accertato gli steward che fosse un giocatore della Fiorentina. Lamptey, dunque, è poi entrato.