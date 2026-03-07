Lamptey, dove sei? Altro che ‘rinforzo di gennaio’... e sul rientro tutto tace

Che alla Fiorentina non fosse arrivato esattamente il Colosso di Rodi era risaputo, che Tariq Lamptey però ci mettesse appena 25’ per lacerarsi parzialmente il legamento crociato in maglia viola nemmeno il più accanito dei pessimisti l’avrebbe potuto preventivare. Il terzino destro classe 2000 si è infortunato lo scorso 21 settembre, e tra poco saranno 6 mesi pieni di stop per lui.

La situazione contrattuale, ma il futuro…

Il difensore ex Brighton doveva essere l’alter ego di Dodô sulla corsia di destra, ma è sparito subito forzatamente dai radar. E il percorso di recupero, come prevedibile considerata la cartella clinica del ragazzo, non si sta rivelando rapido… anzi. Il calciatore ghanese ha firmato con la Fiorentina fino al 30 giugno 2028, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Assai complicato, se non impossibile, poter avventurarsi in previsioni sul suo futuro a Firenze.

Il rientro? Tutto tace

Alcuni organi di stampa si erano spinti addirittura a definire Lamptey un “acquisto invernale”, la realtà però è tutt’altra. Nelle prime settimane di gennaio il giocatore è tornato a correre, e successivamente si è rivisto parzialmente in gruppo, ma non è certo un calciatore recuperato. Non a caso il calciatore è stato pure escluso dalla lista UEFA. Quando lo rivedremo? Al momento, di notizie recente, non ve n’è traccia…