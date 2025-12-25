Terzino, esterno, ala: Lamptey nel frullatore in attesa della guarigione. E al rientro potrebbe tornare utile in modo inatteso

Non è iniziata col piede giusto l'avventura di Tariq Lamptey, che la Fiorentina aveva portato a casa per affiancare un'alternativa credibile a Dodo. Il ghanese però è durato 25 minuti, tra Napoli e Como, prima di rompersi il crociato: ne avrà per altri mesi, almeno fino a marzo, ma il suo cartellino è di proprietà. Per questo da lui in qualche modo si dovrà cercare di ottenere qualcosa.

Le premesse con cui la Fiorentina l'aveva strappato alla Premier erano però quelle di poterlo usare da jolly di fascia e infatti Pioli l'aveva già sfruttato sia da ala che da esterno di fascia, davanti a Dodo. L'evoluzione verso cui potrebbe andare la squadra viola ammicca anche ad un possibile tridente offensivo e alla difesa a quattro. Soluzioni nuove in cui Lamptey potrebbe essere riadattato: un modo per non disperdere l'investimento nel modo meno atteso.